A região Sudoeste terá tempo de temperaturas elevadas para terça-feira (5). As cidades de Itajá e São Simão registrarão as máximas mais altas, atingindo 33.2°C, seguidas por Lagoa Santa com 33.1°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Aporé, com 16.0°C, e Montividiu, com 16.2°C.A umidade média na região ficará em 61.54%. As maiores taxas de umidade à noite são esperadas em Aporé, com 81.0%, Itajá e Quirinópolis, ambas com 80.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 2.69%. Jataí apresenta a maior probabilidade de chuva, com 15.0%, seguida por Aparecida do Rio Doce e Mineiros, ambas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 32.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 31.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 32.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 32.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 32.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 30.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 32.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 33.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 32.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 30.3°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 33.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 32.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 30.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Montividiu: máxima 28.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Portelândia: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Quirinópolis: máxima 32.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 31.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 32.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.