A região Sudoeste terá grande chance de chuva nesta terça-feira (6), com o tempo apresentando instabilidade. As temperaturas mais altas serão em Itajá, com máxima de 29.4°C, seguida por Aporé, com 29.3°C, e Lagoa Santa, que alcançará 28.9°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Montividiu, com 18.9°C, e Chapadão do Céu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 85.1%, com Perolândia e Chapadão do Céu registrando os maiores índices, de 97.0%, e Portelândia, com 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 44.52%, mas Cachoeira Alta e Gouvelândia destacam-se com 75.0%, e Quirinópolis com 70.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Aporé: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Alta: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Castelândia: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Caçu: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Chapadão do Céu: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Gouvelândia: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itajá: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itarumã: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Jataí: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Lagoa Santa: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Maurilândia: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mineiros: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Montividiu: máxima 23.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Paranaiguara: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Perolândia: máxima 25.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Portelândia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Quirinópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Rio Verde: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Santa Helena de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Serranópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Simão: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Turvelândia: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.