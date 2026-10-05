A região Sudoeste vivencia nesta terça-feira (6) um período de tempo firme, caracterizado pelo predomínio de sol ao longo do dia. As maiores temperaturas máximas se concentram em Turvelândia, com 28,9°C, Castelândia, com 28,8°C, e Maurilândia, que chega a 28,6°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início da jornada ocorrem em Portelândia e Chapadão do Céu, onde os termômetros registram mínima de 18,6°C.O índice médio de umidade do ar na região está estimado em 79,35%, tendo seu ápice em Paranaiguara, com 88,0%, e nas cidades de Cachoeira Alta e Mineiros, que registram 87,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de 26,92%, atingindo seu patamar mais elevado, de 55,0%, nas localidades de Caçu, Mineiros e Portelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 28,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 27,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Aporé: máxima 27,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 28,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 28,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Caçu: máxima 28,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 10,0%Chapadão do Céu: máxima 24,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Gouvelândia: máxima 28,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Itajá: máxima 28,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 10,0%Itarumã: máxima 28,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Jataí: máxima 26,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 10,0%Lagoa Santa: máxima 28,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 28,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Mineiros: máxima 26,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Montividiu: máxima 26,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Paranaiguara: máxima 28,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Perolândia: máxima 25,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Portelândia: máxima 25,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Quirinópolis: máxima 28,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%Rio Verde: máxima 26,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Helena de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 25,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 27,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Serranópolis: máxima 25,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 15,0%São Simão: máxima 28,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Turvelândia: máxima 28,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.