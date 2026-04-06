A região Sudoeste apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (7). O tempo será marcado por essa característica predominante, com temperaturas elevadas nas cidades mais quentes. Castelândia registrará máxima de 31.8°C, seguida por Turvelândia com 31.7°C e Maurilândia com 31.3°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Perolândia, com 19.4°C, e Jataí, com 19.6°C.\nA umidade média na região será de 78.4%, com cidades como Itarumã e Mineiros atingindo os maiores índices, ambas com 92.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva para a região é de 44.13%, mas localidades como Gouvelândia e Rio Verde se destacam com 95.0% de chance de chuva, enquanto Mineiros tem 90.0% de probabilidade. O tempo instável requer atenção.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste: