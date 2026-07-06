A região Sudoeste terá tempo com grande chance de chuva para terça-feira (7). As temperaturas máximas registrarão Acreúna como a cidade mais quente, com 30.0°C, seguida por Turvelândia (29.6°C) e Santo Antônio da Barra (29.4°C). Já as temperaturas mínimas mais baixas serão em Mineiros, com 12.1°C, e Montividiu, com 12.4°C.A umidade do ar na região pode alcançar níveis mais elevados, com Aporé registrando 88.0%, Itajá 86.0% e Quirinópolis 85.0%. Apesar da média regional de 87% de probabilidade de chuva, as cidades com maiores chances pontuais são Chapadão do Céu, com 25.0%, Portelândia, com 15.0%, e Lagoa Santa, com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 30.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 26.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aporé: máxima 26.3°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 12.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Alta: máxima 27.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Castelândia: máxima 29.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caçu: máxima 26.6°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Chapadão do Céu: máxima 25.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Gouvelândia: máxima 27.7°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itajá: máxima 27.0°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itarumã: máxima 26.6°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jataí: máxima 27.0°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Lagoa Santa: máxima 26.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Maurilândia: máxima 29.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mineiros: máxima 27.8°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu: máxima 27.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paranaiguara: máxima 26.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Perolândia: máxima 27.3°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Portelândia: máxima 27.4°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Quirinópolis: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Verde: máxima 28.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 27.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Serranópolis: máxima 25.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Simão: máxima 27.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvelândia: máxima 29.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.