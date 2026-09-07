A região Sudoeste terá um dia de tempo bastante instável nesta terça-feira (8), com estimativa de precipitações que devem atingir diversos municípios. Em relação aos termômetros, as máximas mais elevadas estão previstas para Turvelândia, que pode atingir 31,6°C, Acreúna, com até 31,5°C, e Castelândia, registrando máxima de 30,9°C. Já as menores temperaturas mínimas do dia ocorrem em Chapadão do Céu, com 17,3°C, e Aporé, que registra 17,7°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 73,65%, atingindo os índices mais elevados de 86,0% em municípios como Mineiros, Rio Verde e Chapadão do Céu. Quanto à possibilidade de chuva, a média geral estimada é de 27,5%, sendo que Santa Rita do Araguaia apresenta as maiores probabilidades de precipitação com 70,0% de chance, seguida por Mineiros, com 65,0%, e Rio Verde, que registra 55,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 31,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Aparecida do Rio Doce: máxima 29,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Aporé: máxima 27,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Alta: máxima 28,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Castelândia: máxima 30,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 50,0%Caçu: máxima 29,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Chapadão do Céu: máxima 27,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Gouvelândia: máxima 29,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Itajá: máxima 28,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itarumã: máxima 28,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jataí: máxima 28,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 35,0%Lagoa Santa: máxima 28,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Maurilândia: máxima 30,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Mineiros: máxima 28,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Montividiu: máxima 28,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 45,0%Paranaiguara: máxima 28,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Perolândia: máxima 28,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Portelândia: máxima 28,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Quirinópolis: máxima 29,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Rio Verde: máxima 28,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Santa Helena de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Santa Rita do Araguaia: máxima 29,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 15,0%Santo Antônio da Barra: máxima 30,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Serranópolis: máxima 27,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%São Simão: máxima 29,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Turvelândia: máxima 31,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.