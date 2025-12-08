A região Sudoeste terá grande chance de chuva para esta terça-feira (9). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Acreúna, com máxima de 25.6°C, Turvelândia, com 25.0°C, e Lagoa Santa, marcando 24.8°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Montividiu, com mínima de 18.3°C, e Santa Rita do Araguaia, com 18.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 87.6%. As maiores umidades são previstas para Chapadão do Céu, com 95.0%, Mineiros, com 94.0%, e Montividiu, também com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.19%, mas algumas cidades como Itajá, Aporé e Chapadão do Céu registram altas probabilidades de 75.0% para o tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 25.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 24.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 23.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Alta: máxima 24.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 24.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 24.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 22.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 95.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 24.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itajá: máxima 24.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itarumã: máxima 24.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 22.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Lagoa Santa: máxima 24.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Maurilândia: máxima 24.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 21.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montividiu: máxima 20.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 23.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 93.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Paranaiguara: máxima 24.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Perolândia: máxima 21.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Portelândia: máxima 22.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 94.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Quirinópolis: máxima 24.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 23.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 22.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 92.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio da Barra: máxima 24.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 22.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Simão: máxima 24.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Turvelândia: máxima 25.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.