A região Sudoeste apresentará um tempo de temperaturas amenas para terça-feira (9). As máximas se manterão abaixo dos 30°C. As cidades mais quentes serão Acreúna e Turvelândia, ambas com 29.9°C, e Castelândia, com 29.8°C. Já as mais frias incluem Jataí e Mineiros, ambas com 11.7°C.A umidade do tempo na região Sudoeste terá valores moderados, com a umidade noturna atingindo até 79.0% em Quirinópolis. A probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com índices de 10.0% em cidades como Acreúna, Aparecida do Rio Doce e Cachoeira Alta.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudoeste:Acreúna: máxima 29.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida do Rio Doce: máxima 28.6°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aporé: máxima 28.6°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Alta: máxima 29.4°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Castelândia: máxima 29.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caçu: máxima 28.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Chapadão do Céu: máxima 27.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gouvelândia: máxima 29.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itajá: máxima 29.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itarumã: máxima 28.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jataí: máxima 28.3°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Lagoa Santa: máxima 29.2°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Maurilândia: máxima 29.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mineiros: máxima 28.6°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu: máxima 27.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 12.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paranaiguara: máxima 29.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Perolândia: máxima 27.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Portelândia: máxima 27.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Quirinópolis: máxima 29.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Verde: máxima 28.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Helena de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio da Barra: máxima 29.4°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Serranópolis: máxima 27.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Simão: máxima 29.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvelândia: máxima 29.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.