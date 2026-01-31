A região Sul terá grande chance de chuva no domingo (1), caracterizando o tempo da região. As cidades com as maiores temperaturas serão Porteirão, com máxima de 30.3°C, Itumbiara, com 29.6°C, e Inaciolândia, atingindo 29.1°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Buriti Alegre e Caldas Novas, ambas com mínima de 20.8°C.A umidade média na região será de 87.42%, com Porteirão registrando 95.0%, Água Limpa 94.0% e Aloândia 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 55.96%. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso são Água Limpa, Aloândia e Cachoeira Dourada, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 29.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mairipotaba: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Morrinhos: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 27.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 30.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Professor Jamil: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Água Limpa: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.