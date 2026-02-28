A região Sul terá predominância de tempo com altas temperaturas para o domingo (1), com Inaciolândia atingindo 30.4°C, Cachoeira Dourada 30.1°C e Porteirão 30.1°C. Já as cidades mais frias serão Piracanjuba, com mínima de 18.2°C, e Professor Jamil, com 18.3°C.A umidade do tempo na região Sul registrará uma média de 73.81%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Cezarina (86.0%), Piracanjuba (85.0%) e Professor Jamil (85.0%). Quanto à previsão de chuva, a probabilidade média é de 8.46%, sendo Mairipotaba a cidade com maior chance (25.0%), seguida por Caldas Novas e Cezarina, ambas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.