A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas para domingo (10). As cidades mais quentes incluem Caldas Novas com máxima de 27.6°C, Marzagão com 27.2°C e Rio Quente com 27.1°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Bom Jesus de Goiás com 12.6°C e Goiatuba com 13.1°C.A umidade do tempo na região Sul ficará em torno de 75.81%, com cidades como Piracanjuba registrando 86.0%, Bom Jesus de Goiás 85.0% e Buriti Alegre 84.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 12.98%, com os maiores índices pontuais em Aloândia, Buriti Alegre e Goiatuba, todos com 35.0% de chance de ocorrência de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 20.7°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 23.9°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 23.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 25.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 25.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 25.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 24.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 22.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 21.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 24.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 23.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 23.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 26.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 25.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 22.0°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 26.7°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 24.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 22.7°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 27.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 27.1°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 25.3°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 22.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.