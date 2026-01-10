A região Sul terá tempo quente para domingo (11). As temperaturas serão elevadas, com a máxima de 32.4°C registrada em Inaciolândia. Outras cidades com máximas notáveis são Porteirão (32.3°C) e Itumbiara (31.9°C). As cidades mais frias da região serão Morrinhos, com mínima de 19.5°C, e Buriti Alegre, com 19.6°C.A umidade média na região será de 63.37%. Indiara apresentará os maiores índices de umidade, atingindo 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 5.67%. Morrinhos terá a maior probabilidade de chuva, com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 31.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.