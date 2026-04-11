A região Sul, para domingo (12), terá como característica principal temperaturas elevadas. As máximas do tempo na região podem chegar a 32.0°C em Porteirão, 31.7°C em Inaciolândia e 30.9°C em Cachoeira Dourada. As mínimas do tempo serão registradas em Marzagão, com 18.7°C, e em Morrinhos, com 18.8°C.A umidade média na região Sul será de 67.71%. Caldas Novas, Marzagão e Professor Jamil podem apresentar os maiores índices de umidade, atingindo 82.0% no tempo noturno. A probabilidade média de chuva para a região é de 9.71%, com Cromínia registrando a maior probabilidade, de 35.0%. Caldas Novas, com 25.0%, e Buriti Alegre, com 20.0%, também terão chances de chuva no tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Buriti Alegre: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cromínia: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Indiara: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itumbiara: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.