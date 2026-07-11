A região Sul inicia o domingo (12) sob a influência de um padrão de tempo firme e seco, com temperatura máxima média estimada em 29,12°C no decorrer do dia. Nesse cenário de marcas elevadas, os termômetros mais altos devem ser registrados em Cachoeira Dourada, com máxima de 30,0°C, Porteirão, com 29,8°C, e Itumbiara, que alcança 29,7°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas ocorrem em Marzagão, com 16,5°C, e Aloândia, com 16,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 60,13%, alcançando os maiores índices em Inaciolândia, com 80,0%, e Bom Jesus de Goiás, com 77,0%. Já a probabilidade média de chuva para a data é baixa, de apenas 10,87%, embora o município de Bom Jesus de Goiás lidere as chances de precipitação com 25,0%, acompanhado de Cezarina e Varjão, que registram 20,0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 28,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 29,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 29,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Cromínia: máxima 28,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 29,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 29,6°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 28,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 29,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 29,5°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 29,7°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 29,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 29,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 29,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 28,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 28,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 28,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 29,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 29,8°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 29,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 28,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 28,6°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Vicentinópolis: máxima 29,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 29,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.