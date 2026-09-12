A região Sul, neste domingo (13), apresenta um dia de sol constante e sem expectativa de mudanças bruscas. A média das temperaturas máximas deve atingir 34,28°C na região, com destaque para Edealina, que registra a maior máxima de 35,3°C, seguida por Cezarina e Edéia, ambas com 35,2°C. Já as menores temperaturas mínimas do período ocorrem em Buriti Alegre, com 19,3°C, e em Morrinhos, com 19,6°C.A umidade relativa do ar média na região fica em 52,44%, sendo que os maiores índices esperados são de 68,0% em Bom Jesus de Goiás e de 67,0% em Inaciolândia. A probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 8,85%, com as maiores chances de precipitação estimadas em 15,0% na cidade de Panamá e em 10,0% no município de Água Limpa.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 34,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 32,6°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 34,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 33,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 35,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 35,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 33,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 34,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 35,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 34,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 34,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Morrinhos: máxima 33,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 33,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 34,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 34,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 34,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 34,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 33,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.