A região Sul terá tempo com temperaturas amenas a quentes neste domingo (14). As máximas podem chegar a 29.7°C em Cezarina, 29.5°C em Indiara e 29.4°C em Edealina. As mínimas mais baixas serão registradas em Marzagão e Rio Quente, ambas com 17.3°C.A umidade do tempo na região apresenta médias elevadas, com destaque para Inaciolândia, que pode atingir 93.0%. Outras cidades com alta umidade incluem Bom Jesus de Goiás (92.0%) e Água Limpa (91.0%). A probabilidade de chuva é baixa, sendo mais notável em Inaciolândia, Piracanjuba e Professor Jamil, onde pode chegar a 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Cezarina: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 29.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 27.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 29.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Morrinhos: máxima 27.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Panamá: máxima 27.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Pontalina: máxima 28.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 28.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Rio Quente: máxima 27.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Varjão: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Vicentinópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.