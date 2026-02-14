A região Sul terá tempo predominantemente quente para domingo (15). A cidade mais quente será Inaciolândia, com máxima de 32.2°C. Outras cidades quentes incluem Cachoeira Dourada, com 32.0°C, e Porteirão, com 31.9°C. As cidades mais frias serão Piracanjuba, com mínima de 19.9°C, e Caldas Novas, com 20.0°C.A umidade do tempo na região Sul ficará em torno de 69.77%, com picos de 82.0% em cidades como Caldas Novas, Piracanjuba e Professor Jamil. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.98%. As maiores chances de chuva são para Joviânia e Panamá, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 30.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 31.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.