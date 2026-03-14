A região Sul terá grande chance de chuva no domingo (15). As cidades mais quentes esperam Inaciolândia com 29.6°C, Cachoeira Dourada com 28.9°C e Porteirão com 28.7°C. Já as menores temperaturas são previstas para Morrinhos com 19.7°C e Piracanjuba com 19.8°C.A umidade do tempo na região registra uma média de 85.46%, sendo mais alta em cidades como Indiara e Piracanjuba, ambas com 94.0%, e Água Limpa com 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 53.08%, mas algumas localidades indicam uma probabilidade muito maior, como Buriti Alegre, Cachoeira Dourada e Cezarina, todas com 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Buriti Alegre: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Caldas Novas: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Cezarina: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Cromínia: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 27.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Panamá: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 27.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Rio Quente: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.