A região Sul terá, neste domingo (16), uma jornada sob forte calor, registrando marcas térmicas bem elevadas ao longo do dia. O município de Porteirão desponta como o mais quente, registrando máxima de 36,5°C, seguido de perto por Edéia, com 36,3°C, e Inaciolândia, com 36,2°C. Já os menores índices do dia ocorrem em Indiara, que registra mínima de 19,7°C, e Água Limpa, com 20,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional prevista é de 33,27%, com os maiores índices concentrados em Água Limpa, que atinge 53,0%, Marzagão, com 48,0%, e Buriti Alegre, que registra 46,0%. O tempo segue firme em toda a região, uma vez que a probabilidade média de chuva é de 0,0%, mantendo-se zerada em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,1°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 33,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 35,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 34,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 36,3°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 34,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 36,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 36,1°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 35,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 35,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 34,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 33,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 36,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 33,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 34,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 35,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.