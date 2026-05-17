A região Sul, para domingo (17), terá um tempo de estabilidade com temperaturas amenas a elevadas. As cidades mais quentes deverão ser Edéia e Indiara, ambas com máxima de 31.8°C, seguida por Porteirão com 31.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Aloândia, com mínima de 19.1°C, e Caldas Novas, com 19.4°C.A umidade média na região será de 67.21%, com Inaciolândia apresentando o maior índice de 84.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.87%. As cidades com maior probabilidade são Inaciolândia (25.0%), Cachoeira Dourada (20.0%) e Cezarina (20.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 31.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 31.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 31.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.