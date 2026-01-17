A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, domingo (18), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Indiara, com máxima de 31.0°C, Cezarina e Inaciolândia, ambas com 30.9°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Buriti Alegre, com mínima de 20.4°C, e Água Limpa, com 20.6°C.A umidade média na região será de 78.37%. As cidades com maior umidade incluem Cezarina e Varjão, ambas com 92.0%, e Buriti Alegre, com 91.0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de 42.98%, com os maiores índices em Caldas Novas, Itumbiara e Rio Quente, todas com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cezarina: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Edéia: máxima 30.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Goiatuba: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 30.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 31.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Mairipotaba: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Varjão: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 29.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Água Limpa: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.