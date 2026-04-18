A região Sul terá grande chance de chuva no domingo (19), caracterizando o tempo da data. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Porteirão, com 32.6°C, Inaciolândia, com 32.2°C, e Cachoeira Dourada, com 31.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Varjão, com 18.9°C, e Cezarina, com 19.0°C.A umidade média na região será de 57.94%. As cidades com os maiores índices de umidade são Cachoeira Dourada (74.0%), Água Limpa (72.0%) e Varjão (72.0%). A probabilidade de chuva para a região é de 67%. Entre as cidades com os maiores índices de probabilidade de chuva listados, destacam-se Cezarina, Indiara e Varjão, todas com 10% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 32.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.