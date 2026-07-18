A região Sul terá um domingo (19) de predomínio de sol e sem indicativos de precipitação, apresentando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem registrar uma média máxima de 29,32°C no período, tendo Edéia e Porteirão como os pontos mais quentes, ambos com máximas de 30,7°C, seguidos de perto por Indiara, que atinge 30,6°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas ocorrem em Marzagão, com 14,7°C, e em Caldas Novas, onde os índices devem cair para 14,9°C.Em relação à umidade do ar, a média geral para a região deve se estabelecer em 46,13%, com os maiores percentuais concentrados em Água Limpa, que atinge 63,0%, e em Marzagão, com 61,0%. Paralelamente, a probabilidade de chuva é de 0,0% em todas as localidades monitoradas, confirmando a perspectiva de tempo seco durante todo o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 28,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 28,3°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 29,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 29,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 30,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 28,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 30,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 30,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itumbiara: máxima 29,5°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 29,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 28,6°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 28,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 28,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 28,1°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 29,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 30,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 29,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 28,2°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 29,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 29,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 28,5°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.