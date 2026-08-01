A região Sul deve registrar predomínio de sol e pouca variação de nuvens neste domingo (2), com tardes quentes em diversas localidades. Entre os destaques de calor, os termômetros devem atingir marcas elevadas em Porteirão, com máxima de 32,5°C, seguida de Edéia e Indiara, ambas com previsão de atingir 32,2°C. Já no início do dia, as menores temperaturas da região serão observadas em Marzagão, com mínima de 14,6°C, e em Buriti Alegre, onde os termômetros caem para 14,9°C.Em relação aos índices de umidade do ar, a média regional ficará em torno de 43,23%, sendo que o município de Água Limpa deve registrar a taxa mais alta, de 66,0%, seguido por Buriti Alegre com 61,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é de apenas 3,65%, reforçando o panorama de tempo firme, embora cidades como Água Limpa, Bom Jesus de Goiás e Buriti Alegre apresentem um índice ligeiramente superior de 10,0% no período noturno.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,0°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 29,4°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 29,7°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 31,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 30,5°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 31,8°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 32,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 29,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 31,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 32,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 31,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 31,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mairipotaba: máxima 31,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 30,1°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 29,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 30,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 29,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 30,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 32,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 30,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 29,4°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 30,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 30,0°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.