A região Sul terá um domingo (20) de calor intenso e forte insolação, o que deve elevar consideravelmente os termômetros por todas as áreas. O aquecimento mais expressivo é esperado no município de Porteirão, que deve alcançar a máxima de 36,7°C, acompanhado de perto por Edéia e Edealina, ambas registrando até 36,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais amenas de toda a região serão verificadas em Buriti Alegre e Caldas Novas, onde os termômetros iniciam o dia marcando 22,3°C.O tempo na região deve seguir seco, apresentando uma umidade relativa média estimada em 37,4%, com as maiores taxas previstas para Marzagão e Professor Jamil, ambas atingindo o índice de 46,0%. A probabilidade de chuva se mantém bastante reduzida ao longo do dia, com média geral de apenas 8,27% de chance de precipitação, sendo que os maiores valores de probabilidade não passam de 10,0% em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti Alegre: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldas Novas: máxima 34,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 36,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 35,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 36,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 36,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 34,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Inaciolândia: máxima 36,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 35,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Joviânia: máxima 35,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 35,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 35,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 34,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Panamá: máxima 34,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 35,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 36,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 35,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rio Quente: máxima 34,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 35,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 35,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 35,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.