A região Sul, para domingo (21), terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva em algumas de suas cidades. Destacam-se Joviânia e Vicentinópolis, com 65.0% de probabilidade de precipitação. Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Cezarina e Varjão, ambas com máxima de 30.6°C, e Joviânia com 30.3°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Morrinhos, com 19.8°C, e Piracanjuba, com 20.1°C.A umidade média na região Sul ficará em torno de 78.31%, com os maiores índices registrados em Cezarina e Varjão, ambas com 92.0%, e Indiara com 91.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 25.77%, sendo que Joviânia e Vicentinópolis apresentam os maiores índices, 65.0% cada, seguidas por Cezarina com 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 30.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mairipotaba: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Pontalina: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rio Quente: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Água Limpa: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.