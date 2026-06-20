A região Sul, para domingo (21), terá um tempo com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva como sua principal característica. As cidades mais quentes incluem Cachoeira Dourada com 29.3°C, Porteirão com 29.2°C e Edéia com 29.1°C. Já as cidades mais frias serão Bom Jesus de Goiás e Marzagão, ambas com 15.5°C.A umidade média na região será de 70.87%. Água Limpa (84.0%), Aloândia (83.0%) e Inaciolândia (82.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 10.0%, com as maiores probabilidades sendo observadas em Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 27.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 28.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 27.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 27.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 28.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 27.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.