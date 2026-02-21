A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, domingo (22), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Inaciolândia, com máxima de 29.2°C, Porteirão, com 28.5°C, e Cachoeira Dourada, com 28.3°C. Já as mais frias serão Morrinhos, com mínima de 20.0°C, e Piracanjuba, com 20.1°C.A umidade média na região ficará em 85.9%, com destaque para cidades como Cezarina, Professor Jamil e Varjão, onde a umidade pode alcançar 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.77%, sendo que Buriti Alegre e Morrinhos apresentam as maiores chances, com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Buriti Alegre: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Cachoeira Dourada: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Caldas Novas: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Edealina: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Edéia: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiatuba: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Indiara: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mairipotaba: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Marzagão: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Morrinhos: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Piracanjuba: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 26.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rio Quente: máxima 26.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 80.0%Varjão: máxima 26.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.