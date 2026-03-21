A região Sul terá um tempo com grande chance de chuva no domingo (22). As cidades mais quentes serão Inaciolândia, com máxima de 30.9°C, Cachoeira Dourada, com 30.8°C, e Porteirão, com 30.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 18.9°C, e Caldas Novas, com 19.3°C.A umidade média na região será de 80.08%, com destaque para Cezarina, onde a umidade noturna pode atingir 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.6%, porém cidades como Joviânia terão probabilidade de 60.0%, Goiatuba 50.0% e Pontalina 45.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 30.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 28.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Pontalina: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Varjão: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Vicentinópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.