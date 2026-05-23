A região Sul, para domingo (24), apresentará um tempo com temperaturas amenas a moderadas, sem grandes destaques de calor extremo ou frio intenso. As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 29.8°C, Cachoeira Dourada, registrando 29.7°C, e Indiara, com 29.4°C. Já as mínimas serão mais baixas em Rio Quente, marcando 17.0°C, e Marzagão, com 17.1°C.A umidade média na região será de 70.94%, com os maiores índices noturnos em Água Limpa e Rio Quente, ambos com 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 10.1%, e o ponto mais alto de probabilidade de chuva é Cachoeira Dourada, com 20.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 26.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 27.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 27.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 28.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 27.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 26.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 26.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.