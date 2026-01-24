A região Sul terá grande chance de chuva no domingo (25), com o tempo instável marcando o dia. As cidades mais quentes incluem Cachoeira Dourada com 29.2°C, Edéia com 28.9°C e Indiara com 28.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Morrinhos com 19.3°C e Buriti Alegre com 19.4°C.A umidade média na região Sul será de 86.88%, com cidades como Buriti Alegre, Caldas Novas e Cezarina registrando altos índices de umidade de até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.81%, e as maiores chances estão em Aloândia, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada, todas com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Edealina: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Edéia: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Inaciolândia: máxima 28.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Indiara: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Joviânia: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Marzagão: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 26.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Panamá: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Piracanjuba: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Porteirão: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Professor Jamil: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.