A região Sul, para domingo (26), terá um tempo que não se enquadra nas categorias de grande chance de chuva, altas temperaturas extremas ou baixa umidade como característica principal, de acordo com os critérios de prioridade. As cidades mais quentes incluem Porteirão com 32.9°C, Inaciolândia com 32.6°C e Cachoeira Dourada com 32.1°C. Já as cidades com as temperaturas mais baixas são Professor Jamil, com mínima de 18.1°C, e Cezarina, com 18.2°C.Em relação à umidade, a média regional será de 55.35%, com as maiores taxas noturnas observadas em Cachoeira Dourada (71.0%), Inaciolândia (70.0%) e Professor Jamil (69.0%). A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 8.94%. As cidades com maiores probabilidades de chuva para o período são Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 32.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cezarina: máxima 31.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 32.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 31.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 31.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 31.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 32.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 30.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 31.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.