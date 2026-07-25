A região Sul registrará um domingo (26) com predomínio de sol e sem previsão de grandes mudanças nas condições do tempo, favorecendo um dia firme. Entre os municípios que devem apresentar os maiores índices de calor estão Edéia, com máxima de 32,4°C, seguida de Indiara e Porteirão, ambas com 32,3°C. No extremo oposto, as menores temperaturas da rodada serão sentidas pelos moradores de Marzagão, com mínima de 15,5°C, e de Água Limpa, com 15,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve se posicionar em 55,17%, tendo o maior percentual estimado para Água Limpa, com 74,0%, acompanhada por Inaciolândia, com 71,0%. No que se refere às precipitações, a probabilidade média na região é de apenas 1,54%, sendo que as chances máximas de chuva pontual não passam de 15,0% em Buriti Alegre e Panamá.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 29,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldas Novas: máxima 30,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cezarina: máxima 32,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cromínia: máxima 30,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edealina: máxima 32,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Edéia: máxima 32,4°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiatuba: máxima 29,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 31,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 32,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 31,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 31,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 31,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Marzagão: máxima 30,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 30,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 29,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Piracanjuba: máxima 30,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pontalina: máxima 31,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porteirão: máxima 32,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 31,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 29,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Varjão: máxima 31,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vicentinópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Água Limpa: máxima 30,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.