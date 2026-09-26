A região Sul enfrentará uma jornada de calor muito forte neste domingo (27), o que se reflete no tempo firme e nas marcas térmicas elevadas que se espalham por diversos municípios. Os termômetros devem atingir seus picos mais expressivos nas cidades de Cachoeira Dourada, Inaciolândia e Porteirão, onde as máximas alcançam 38,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para o período se concentram em Professor Jamil, com 22,6°C, e Marzagão, que registra 23,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região deve se situar em 45,08%, apresentando índices mais elevados em Indiara, com 58,0%, e Cezarina, com 56,0%. Já a probabilidade média de chuva é considerada baixa, calculada em 4,13%, embora os maiores índices de possibilidade de precipitação fiquem em 15,0% nas cidades de Buriti Alegre, Goiatuba e Edealina.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti Alegre: máxima 35,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 38,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 36,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cezarina: máxima 37,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cromínia: máxima 36,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Edealina: máxima 37,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Edéia: máxima 37,6°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiatuba: máxima 36,6°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Inaciolândia: máxima 38,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Indiara: máxima 37,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itumbiara: máxima 37,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Joviânia: máxima 36,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mairipotaba: máxima 37,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Marzagão: máxima 37,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morrinhos: máxima 36,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Panamá: máxima 36,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Piracanjuba: máxima 36,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pontalina: máxima 37,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Porteirão: máxima 38,3°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Professor Jamil: máxima 36,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rio Quente: máxima 36,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Varjão: máxima 36,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vicentinópolis: máxima 36,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Água Limpa: máxima 37,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.