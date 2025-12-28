A região Sul terá grande chance de chuva amanhã, domingo (28). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Joviânia, com máxima de 32.4°C, seguida por Itumbiara e Piracanjuba, ambas com 32.2°C. Já as mínimas mais baixas serão de 20.6°C em Piracanjuba e Professor Jamil.A umidade média para a região será de 73.58%, com Piracanjuba e Professor Jamil apresentando os maiores índices, de 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.1%, mas diversas cidades como Buriti Alegre, Cachoeira Dourada e Itumbiara terão maiores chances, com 75.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.5°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Edealina: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Edéia: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 32.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 32.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 32.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Marzagão: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Morrinhos: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 31.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Piracanjuba: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pontalina: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Porteirão: máxima 32.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Professor Jamil: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rio Quente: máxima 32.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.