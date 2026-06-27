A região Sul terá tempo firme e sem previsão de chuva para domingo (28). As temperaturas máximas alcançarão 30.6°C em Edéia e Porteirão, e 30.5°C em Indiara. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Marzagão, com 15.3°C, e Rio Quente, com 15.4°C.A umidade média na região será de 63.37%. As cidades com maior umidade incluem Água Limpa, com 81.0%, Aloândia, com 80.0%, e Buriti Alegre, com 78.0%. Não há probabilidade de chuva para nenhuma cidade da região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 30.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 30.5°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 27.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.