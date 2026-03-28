A região Sul terá um tempo com pouca chance de chuva para domingo (29). As temperaturas máximas estarão entre amenas e quentes, com Porteirão registrando 30.5°C, Inaciolândia 30.3°C e Cachoeira Dourada 29.9°C como as mais quentes. As cidades mais frias serão Piracanjuba, com 17.9°C, e Professor Jamil, também com 17.9°C.A umidade média na região Sul ficará em 70.54%, com as cidades de Caldas Novas, Marzagão e Professor Jamil apresentando os maiores índices, todas com 84.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 9.81%. Cezarina, Goiatuba e Indiara registram as maiores probabilidades de tempo chuvoso, com 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 29.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Edéia: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Goiatuba: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Joviânia: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Porteirão: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 28.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.