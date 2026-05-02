A região Sul para domingo (3) não tem grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade como característica principal do tempo. As temperaturas máximas na região devem ficar em torno de 31.36°C, com as cidades mais quentes sendo Cachoeira Dourada, que atingirá 32.9°C, Porteirão com 32.7°C e Edéia com 32.1°C. As temperaturas mínimas ficam em torno de 19.31°C, com Indiara registrando a menor de 17.9°C e Cezarina com 18.1°C.\nA umidade média na região será de 59.35%. Cidades como Água Limpa e Aloândia apresentam os maiores índices de umidade, com 76.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.31%, e as cidades com maior probabilidade são Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sul:\nÁgua Limpa: Máx 31.3°C, Mín 18.9°C, Umidade dia 54.0%, Umidade noite 76.0%, Probabilidade de chuva dia 10.0%, Probabilidade de chuva noite 10.0% * **Aloândia**: Máx 31.7°C, Mín 18.3°C, Umidade dia 52.0%, Umidade noite 76.0%, Probabilidade de chuva dia 10.0%, Probabilidade de chuva noite 5.0% *