A região Sul terá grande chance de chuva no tempo de domingo (30). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Porteirão, com máxima de 37.5°C, seguida por Cachoeira Dourada (37.1°C) e Itumbiara (36.9°C). As cidades com as menores temperaturas serão Morrinhos, com mínima de 21.2°C, e Caldas Novas, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 44.42%, com destaque para as maiores umidades em Cezarina e Varjão (ambas com 67.0%), e Indiara (64.0%). A probabilidade média de chuva é de 20.19%, mas algumas localidades terão chances significativamente mais altas, como Água Limpa e Marzagão, com 85.0%, e Cezarina, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36.3°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 34.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 37.1°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 25.0% | umidade noite 40.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 35.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Cezarina: máxima 35.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Cromínia: máxima 35.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 35.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 36.1°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Goiatuba: máxima 35.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 36.7°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 35.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Itumbiara: máxima 36.9°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 27.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 36.7°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 35.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 34.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 85.0%Morrinhos: máxima 34.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 35.8°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 35.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Pontalina: máxima 35.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 37.5°C, mínima 25.2°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.5°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 35.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Rio Quente: máxima 35.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Varjão: máxima 35.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Vicentinópolis: máxima 36.1°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 34.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.