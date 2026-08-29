A região Sul enfrentará um período de forte calor neste domingo (30), com marcas bastante elevadas nos termômetros de diversos municípios. As temperaturas mais quentes devem ser registradas em Cachoeira Dourada, com máxima de 36,8°C, seguida por Porteirão, com 36,6°C, e Edéia, com 36,5°C. Por outro lado, os índices mais amenos do dia ocorrem em Marzagão, com mínima de 21,3°C, e em Água Limpa, onde a mínima prevista é de 21,5°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média na região deve ficar em 43,12%, enquanto a probabilidade média de chuva para o dia será de apenas 8,46%. Os maiores índices de umidade concentram-se em Água Limpa, com máxima de 60,0%, e em Aloândia, com 59,0%. Essas duas cidades, juntamente com Bom Jesus de Goiás, também registram as maiores probabilidades de precipitação, que permanecem baixas em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 35,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buriti Alegre: máxima 34,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira Dourada: máxima 36,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldas Novas: máxima 35,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cezarina: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cromínia: máxima 35,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edealina: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Edéia: máxima 36,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiatuba: máxima 34,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inaciolândia: máxima 36,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Indiara: máxima 36,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itumbiara: máxima 36,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Joviânia: máxima 35,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mairipotaba: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Marzagão: máxima 35,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morrinhos: máxima 34,9°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Panamá: máxima 34,8°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piracanjuba: máxima 34,8°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pontalina: máxima 35,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porteirão: máxima 36,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Professor Jamil: máxima 35,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Rio Quente: máxima 35,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Varjão: máxima 35,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vicentinópolis: máxima 35,5°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Água Limpa: máxima 35,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.