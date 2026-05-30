A região Sul apresentará um tempo ameno e estável para domingo (31), sem a predominância de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 29.8°C, Edéia com 29.3°C e Porteirão com 29.2°C. Já as cidades mais frias serão Marzagão com 14.5°C e Aloândia com 14.6°C.A umidade média na região será de 68.52%, com as cidades de Água Limpa, Aloândia e Indiara registrando os maiores índices, todos com 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 11.83%. As maiores chances de tempo chuvoso estão em Aloândia, com 55.0%, Buriti Alegre e Indiara, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 27.4°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 29.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 29.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiatuba: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Inaciolândia: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 29.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 28.2°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 27.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 27.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 29.2°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Professor Jamil: máxima 28.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 27.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 28.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Água Limpa: máxima 28.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.