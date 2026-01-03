A região Sul apresenta grande chance de chuva para o tempo de domingo (4). As cidades mais quentes registradas para este dia são Inaciolândia, com 31.5°C, Cachoeira Dourada, com 31.4°C, e Porteirão, com 31.3°C. As mínimas do tempo serão mais baixas em Piracanjuba e Professor Jamil, ambas com 20.1°C.Em relação à umidade, a média regional do tempo está em 79.31%. As cidades com os maiores índices de umidade do tempo incluem Cezarina e Varjão, ambas com 91.0%, e Indiara, com 90.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média para o tempo da região é de 43.65%, com as maiores probabilidades em Aloândia, Buriti Alegre e Cromínia, todas com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Caldas Novas: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Edealina: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Edéia: máxima 29.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goiatuba: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Inaciolândia: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Indiara: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itumbiara: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Joviânia: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mairipotaba: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Marzagão: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Morrinhos: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Piracanjuba: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pontalina: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Porteirão: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rio Quente: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Varjão: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vicentinópolis: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Água Limpa: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.