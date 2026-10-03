A região Sul enfrentará um domingo (4) com forte instabilidade atmosférica e alta possibilidade de precipitação ao longo de todo o período. Mesmo com o tempo instável, o calor continua na região, que apresentará temperatura média máxima de 31,05°C. As marcas mais elevadas do dia devem ser registradas em Edéia e Edealina, que chegam a 32,5°C, seguidas por Indiara, com máxima de 32,4°C. Já os menores índices térmicos previstos ocorrem em Morrinhos, com mínima de 19,0°C, e Buriti Alegre, com 19,2°C.O nível médio de umidade do ar na região ficará em 74,9%, alcançando a taxa máxima de 90,0% em Bom Jesus de Goiás, Cromínia e Morrinhos. Paralelamente, a probabilidade média de chuva estimada para o território é de 71,35%. Essa chance de precipitação chega a 75,0% em localidades como Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás, confirmando a tendência de um dia bastante úmido.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 31,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Buriti Alegre: máxima 29,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Cachoeira Dourada: máxima 31,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 55,0%Caldas Novas: máxima 30,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Cezarina: máxima 32,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Cromínia: máxima 31,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Edealina: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Edéia: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Goiatuba: máxima 30,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Inaciolândia: máxima 30,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Indiara: máxima 32,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Itumbiara: máxima 30,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Joviânia: máxima 31,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Mairipotaba: máxima 32,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Marzagão: máxima 31,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Morrinhos: máxima 30,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Panamá: máxima 30,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Piracanjuba: máxima 30,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Pontalina: máxima 31,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Porteirão: máxima 31,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Professor Jamil: máxima 31,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Rio Quente: máxima 30,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Varjão: máxima 30,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%Vicentinópolis: máxima 31,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 65,0%Água Limpa: máxima 30,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.