A região Sul terá grande chance de chuva no tempo para domingo (5). As cidades mais quentes incluem Porteirão, com máxima de 31.7°C, Inaciolândia, com 31.4°C, e Cachoeira Dourada, com 31.1°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Piracanjuba, registrando mínima de 20.3°C, e Caldas Novas, com 20.4°C.A umidade média na região será de 71.29%, com Marzagão apresentando os maiores índices de umidade, chegando a 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 38.37%, mas algumas localidades indicam altas chances. Panamá tem 95.0% de probabilidade, seguida por Água Limpa e Edéia, ambas com 70.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Buriti Alegre: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira Dourada: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Caldas Novas: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Cezarina: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Inaciolândia: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Indiara: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 30.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Morrinhos: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Piracanjuba: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Professor Jamil: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.