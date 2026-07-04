A região Sul para domingo (5) terá um tempo com pouca probabilidade de chuva como a principal característica, apresentando temperaturas amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Cachoeira Dourada com 30.4°C, Edéia e Porteirão, ambas com 30.1°C. Já as mais frias serão Indiara com 12.9°C e Cezarina com 13.2°C.A umidade média na região será de 56.67%, com Água Limpa e Inaciolândia registrando os maiores índices, que podem atingir 74.0%. A probabilidade média de chuva é de 19%, mas cidades como Cromínia e Morrinhos indicam apenas 5% de chance de ocorrência.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti Alegre: máxima 28.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldas Novas: máxima 28.7°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cezarina: máxima 29.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cromínia: máxima 29.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Edealina: máxima 30.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Edéia: máxima 30.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiatuba: máxima 28.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inaciolândia: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Indiara: máxima 29.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itumbiara: máxima 29.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Joviânia: máxima 29.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mairipotaba: máxima 29.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Marzagão: máxima 29.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morrinhos: máxima 28.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Panamá: máxima 28.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piracanjuba: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pontalina: máxima 29.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porteirão: máxima 30.1°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Professor Jamil: máxima 29.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rio Quente: máxima 28.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Varjão: máxima 29.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vicentinópolis: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Água Limpa: máxima 29.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.