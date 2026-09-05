A região Sul terá, neste domingo (6), um dia propício a precipitações e com variação na cobertura de nuvens. Os termômetros devem registrar uma média máxima de 29,38°C e mínima de 19,84°C. Cezarina desponta como a cidade mais quente, com máxima de 30,7°C, seguida por Edealina, com 30,4°C, e Edéia, que registra 30,3°C. Já os menores índices térmicos ocorrem em Bom Jesus de Goiás, com mínima de 18,6°C, e Panamá, que aponta 19,0°C.A umidade relativa média do ar na região fica estimada em 73,92%, com os maiores percentuais atingindo 88,0% nos municípios de Bom Jesus de Goiás, Goiatuba e Panamá. A probabilidade média de chuva para a localidade é de 47,69%, sendo que as maiores chances de precipitação se concentram em Cachoeira Dourada, Joviânia e Piracanjuba, onde a expectativa chega a 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Buriti Alegre: máxima 27,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Cachoeira Dourada: máxima 29,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 40,0%Caldas Novas: máxima 29,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 60,0%Cezarina: máxima 30,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Cromínia: máxima 29,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Edealina: máxima 30,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 70,0%Edéia: máxima 30,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 65,0%Goiatuba: máxima 28,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 45,0%Inaciolândia: máxima 28,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Indiara: máxima 30,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 55,0%Itumbiara: máxima 29,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Joviânia: máxima 29,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Mairipotaba: máxima 30,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 65,0%Marzagão: máxima 29,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Morrinhos: máxima 28,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Panamá: máxima 28,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Piracanjuba: máxima 29,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Pontalina: máxima 29,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 70,0%Porteirão: máxima 29,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 65,0%Professor Jamil: máxima 30,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 65,0%Rio Quente: máxima 29,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Varjão: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 55,0%Vicentinópolis: máxima 29,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Água Limpa: máxima 29,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.