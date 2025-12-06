A região Sul terá grande chance de chuva no tempo para domingo (7). As cidades mais quentes da região incluem Inaciolândia, com máxima de 27.2°C, Cachoeira Dourada, com 26.4°C, e Porteirão, com 26.4°C. As temperaturas mais amenas serão em Morrinhos, com mínima de 18.9°C, e Buriti Alegre, que registra 19.1°C.A umidade média na região será de 86.46%, com destaque para Aloândia, Cezarina e Cromínia, que podem atingir 92.0%. A probabilidade média de chuva no tempo é de 54.13%, sendo maior em Água Limpa, Edéia e Indiara, onde o tempo indica 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Caldas Novas: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cezarina: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Cromínia: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Edealina: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Edéia: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiatuba: máxima 25.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inaciolândia: máxima 27.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Indiara: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itumbiara: máxima 26.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mairipotaba: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Marzagão: máxima 25.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Morrinhos: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 25.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Piracanjuba: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 24.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Porteirão: máxima 26.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Professor Jamil: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Varjão: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Vicentinópolis: máxima 25.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Água Limpa: máxima 25.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.