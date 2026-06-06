A região Sul terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas neste domingo (7). As cidades mais quentes incluem Edéia, com máxima de 28.0°C, Indiara, também com 28.0°C, e Cezarina, com 27.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Marzagão, com mínima de 11.3°C, e Rio Quente, com 11.6°C.A umidade média na região será de 58.44%, com Aloândia (77.0%), Água Limpa (76.0%) e Marzagão (74.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.9%, com Água Limpa, Aloândia e Bom Jesus de Goiás registrando 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.1°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti Alegre: máxima 25.7°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldas Novas: máxima 26.1°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cezarina: máxima 27.9°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cromínia: máxima 26.8°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Edealina: máxima 27.9°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Edéia: máxima 28.0°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiatuba: máxima 25.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inaciolândia: máxima 27.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Indiara: máxima 28.0°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itumbiara: máxima 27.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Joviânia: máxima 27.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mairipotaba: máxima 27.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Marzagão: máxima 26.5°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morrinhos: máxima 25.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Panamá: máxima 26.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piracanjuba: máxima 26.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pontalina: máxima 27.2°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porteirão: máxima 27.9°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Professor Jamil: máxima 26.9°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rio Quente: máxima 26.0°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Varjão: máxima 27.1°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vicentinópolis: máxima 27.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.