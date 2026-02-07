A região Sul terá grande chance de chuva no tempo para domingo (8). As temperaturas máximas registrarão Joviânia com 28.8°C, Inaciolândia com 28.6°C e Indiara com 28.6°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Morrinhos com 20.0°C e Buriti Alegre com 20.3°C.A umidade média na região será de 87.13%, com picos de 96.0% em Buriti Alegre e Morrinhos, e 95.0% em Água Limpa. A probabilidade média de chuva está em 56.83%, com destaque para Água Limpa, Buriti Alegre e Cachoeira Dourada, todas com 75.0% de chance de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Buriti Alegre: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira Dourada: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Caldas Novas: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Cezarina: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Cromínia: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edealina: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Edéia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goiatuba: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inaciolândia: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Indiara: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itumbiara: máxima 27.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Joviânia: máxima 28.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mairipotaba: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Marzagão: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Morrinhos: máxima 27.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Panamá: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piracanjuba: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pontalina: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Porteirão: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Rio Quente: máxima 27.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Varjão: máxima 27.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Vicentinópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Água Limpa: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.