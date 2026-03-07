A região Sul terá grande chance de chuva neste domingo (8), marcando o tempo na data. As cidades com as maiores temperaturas máximas serão Cachoeira Dourada, com 30.1°C, seguida por Inaciolândia com 30.0°C e Marzagão com 29.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Piracanjuba, com 20.2°C, e Morrinhos, com 20.3°C.A umidade média na região ficará em 80.69%. As cidades com maior umidade são Piracanjuba, com 93.0%, Professor Jamil com 92.0% e Cezarina com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.67%, com cidades como Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Dourada e Inaciolândia apresentando chances de 95.0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sul:Aloândia: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Bom Jesus de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 95.0%Buriti Alegre: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Cachoeira Dourada: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Caldas Novas: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Cezarina: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cromínia: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Edealina: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Edéia: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Goiatuba: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Inaciolândia: máxima 30.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 95.0%Indiara: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itumbiara: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Joviânia: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Mairipotaba: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Marzagão: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Morrinhos: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Panamá: máxima 29.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Piracanjuba: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Pontalina: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Porteirão: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Professor Jamil: máxima 29.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Rio Quente: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Varjão: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Vicentinópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Água Limpa: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.